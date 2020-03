Emergenza COVID19 – La BCP stanzia 50000 euro in donazioni da devolvere ad istituzioni sanitarie

La Banca di Credito Popolare, fortemente impegnata nei confronti del territorio di riferimento, dopo le misure economiche adottate a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno risentendo dell’attuale momento di difficoltà, ha stanziato 50.000 € di donazioni da devolvere ad istituzioni sanitarie ed enti impegnati direttamente a gestire l’emergenza Coronavirus in Campania, aderendo con 25.000 € alla raccolta fondi che Il Mattino ha organizzato in favore dell’Ospedale Cotugno di Napoli, centro di eccellenza infettivologico del Sud Italia.

In un momento di emergenza collettiva, la BCP sente forte il dovere di sostenere concretamente le strutture ospedaliere alle quali viene richiesto il massimo sforzo, e che stanno combattendo in prima linea, con tutto il personale, per contrastare, con responsabilità, coraggio e dedizione, questo virus.