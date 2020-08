Emergenza Covid- De Pascale: “I giovani rispettino le misure di prevenzione previste”

AUMENTANO I CASI DI CORONAVIRUS IN CAMPANIA: L’80% DEI CONTAGI DERIVA DA CONTATTI CON CITTADINI PROVENIENTI DALL’ESTERO.

“Troppa leggerezza nel rispettare le misure anti-Covid. Forse in molti, soprattutto i più giovani, hanno dimenticato che non siamo del tutto usciti dall’emergenza Coronavirus. Ed i dati, in aumento, ne sono una ulteriore conferma. Un dato rilevante emerso negli ultimi giorni è che l’80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero.



Ai tanti giovani che vanno in vacanza in #Spagna in #Grecia e in altre nazioni, dico di rispettare rigorosamente le misure di prevenzione previste.

Nello stesso tempo, sono del parere che bisogna aumentare i controlli sui rientri in Italia, soprattutto negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, senza trascurare i controlli ai caselli autostradali. Insomma è necessario evitare un’altra chiusura totale: sarebbe un disastro per l’economia. Pertanto, rinnovo la raccomandazione di adottare le previste misure preventive e protettive a tutela della salute. Non molliamo!” Così il Gen. Carmine De Pascale, Consigliere Regionale