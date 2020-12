Emergenza Covid-19, l’Argentina annulla tutti i voli da e per l’Italia

Buenos Aires annulla tutti i voli da e per l’Italia. La Direzione delle migrazioni dell’Argentina ha annunciato oggi, fra le misure di contrasto del Covid-19, la sospensione dei voli da e per l’Italia. In un comunicato si precisa che “a partire da raccomandazioni del ministero della salute, e nel quadro di un lavoro articolato del capo del governo e dei ministeri di interni e trasporti, è stata disposta la sospensione l’arrivo e la partenza dei voli da e verso Italia”. Il comunicato delle autorità argentine non precisa la durata del provvedimento, che sembra legato all’evoluzione della situazione epidemiologica riguardante fra l’altro la diffusione di varianti del Covid-19. In generale il governo argentino ha reso noto che a partire delle ore 00.01 del 25 dicembre 2020, e fino all’8 gennaio, introdurrà nuovi requisiti per l’ingresso e l’uscita di argentini e residenti attraverso gli aeroporti internazionali di Ezeiza o San Fernando, che saranno gli unici per poter entrare in Argentina. Tali requisiti riguardano la presentazione di un test PCR (molecolare) negativo e la realizzazione di una quarantena obbligatoria di sette giorni. Per tale ragione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” consiglia di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti argentini lo stato del vostro volo per restare indenni.