Emergenza Covid-19, l’appello della figlia di un paziente ricoverato: “Il tanto atteso farmaco non è arrivato. Fate presto!!”

“Soltanto ieri in serata e dopo cinque giorni di attesa ci hanno comunicato che Papà è risultato positivo al Covid-19.

I medici che stanno tentando di strapparlo alla morte, i nostri angeli custodi, non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione mentre il tanto atteso farmaco non è arrivato e non si sa quando arriverà, speriamo che non sia troppo tardi.

La mia è una supplica di una figlia disperata: Fate presto vi scongiuro”.

M.D.D., 20 anni, è figlia di uno dei pazienti ricoverati in terapia intensiva all’Ospedale di Boscotrecase.

È il terzo appello: dopo l’Assessore Pensati e la moglie di un altro ricoverato adesso tocca alla figlia di un altro paziente.