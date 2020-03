Emergenza COVID 19 – Ecco le nuove norme di comportamento per le attività commerciali, Zinno: “La nostra comunità saprà dimostrare unione ”

“NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO INDIVIDUALE E PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cari concittadini, in seguito al DPCM di ieri 9 marzo che estende a tutta l’Italia la ZONA ROSSA e all’ultima ordinanza della Presidente della Regione Campania, ecco alcuni chiarimenti sui comportamenti da adottare.

🔴si esce di casa solo per motivi di salute, lavoro e necessità primarie. La Polizia di Stato e i Carabinieri già da stamane stanno verificando il rispetto di tale norma

🔴bar e ristoranti devono chiudere al pubblico alle ore18.00; possono proseguire esclusivamente l’attività di consegne a domicilio.

🔴parrucchieri, barbieri, centri estetici devono restare chiusi, in quanto non è possibile garantire la distanza di sicurezza di un metro.

🔴l’ufficio protocollo riapre, ma vi chiediamo di rivolgervi allo stesso solo per pratiche urgenti dal momento che gran parte del personale ha attivato lo smart working

🔴Per le altre attività valgono le limitazioni e chiusure già comunicate i giorni scorsi

🔴Fake news: diffidate da informazioni, audio e post che non sono quelle diramate dagli organi preposti. Le informazioni le potrete avere attraverso il sito ufficiale del Governo o del Comune e dalla mia pagina Facebook. Sono certo che la nostra comunità saprà dimostrare ancora una volta Unione e senso di responsabilità” Così il sindaco Giorgio Zinno