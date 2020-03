Emergenza Covid-19, De Pascale: “Il Governo ci dica perché in Italia mancano le mascherine. Esigo una presa di responsabilità!”

Il Generale Carmine De Pascale, Consigliere Regionale e Presidente del Comitato Regionale dei Volontari di Protezione Civile, con un messaggio sulla propria pagina FB chiede spiegazioni al Governo Conte sulla mancanza di mascherine protettive in Italia in questo periodo di emergenza; “Come è potuto accadere una cosa del genere? – scrive il Generale- Dove sono finite le mascherine in giacenza presso le aziende italiane? Che fine hanno fatto? Perché non sono state date indicazioni alle aziende italiane di aumentarne la produzione oppure di riconvertirsi immediatamente alla loro produzione? Il mio pensiero – continua De Pascale- va di continuo a tutti quei lavoratori dei servizi essenziali, medici, infermieri, assistenti, operatori sanitari, operatori delle forze dell’ordine e militari, costretti ad operare anche senza protezione affinché la macchina dei soccorsi non si inceppi.”

Poi la ferma richiesta di spiegazioni: “Il governo nazionale ci deve delle spiegazioni! Gli italiani stanno sacrificando la loro libertà per la lotta al Covid-19 ed è un loro diritto sapere se qualche scelta di politica internazionale fatta qualche mese addietro li stia danneggiando!Esigo una presa di responsabilità!”