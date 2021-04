Emergenza Coronavirus – Vaccino Johnson&Johnson: Usa chiedono la sospensione, slitta il lancio in Europa

La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control interromperanno l’uso del vaccino Johnson & Johnson negli Usa e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Intanto la Johnson & Johnson, che ha consegnato ieri le sue dosi di vaccino anti-Covid anche in Europa, precisa di aver deciso di ritardare il lancio del proprio farmaco in Europa “in attesa delle valutazioni delle autorità sanitarie europee”.