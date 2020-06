Emergenza Coronavirus – Torna il lockdown nella periferia di Lisbona

Torna il lockdown in Portogallo, precisamente nella periferia nord di Lisbona. I residenti di 19 quartieri resteranno infatti confinati in casa fino all’1 luglio, a causa della persistenza di alcuni focolai di Coronavirus. Lo ha reso noto il premier Antonio Costa. Potranno uscire di casa solo per andare a lavoro o per stretta necessità.