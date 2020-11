Emergenza Coronavirus – Speranza firma l’ordinanza: Campania e Toscana zone rosse, Emilia Romagna, Friuli e Marche arancioni

“Ho appena firmato un’ordinanza che istituisce due nuove aree rosse (Campania e Toscana) e tre nuove aree arancioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche). So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c’è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie.

Ce la faremo. Ma è indispensabile il contributo di tutti”. Così via social il ministro della salute Roberto Speranza.