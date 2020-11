Emergenza Coronavirus – Sostegno della Regione Campania al trasporto locale pubblico

Per dare sostegno finanziario al Trasporto Pubblico Locale, la Giunta Regionale, riunita oggi, ha disposto l’anticipazione alle aziende della mensilità di dicembre già con il pagamento di novembre.

Inoltre in tempi rapidi, sempre per sostenere le aziende, si procederà alla distribuzione proporzionale dei ristori derivanti dal fondo “mancati ricavi” nazionale.

Nella riunione di Giunta, è stato approvato inoltre il documento di Strategia d’Area Tammaro-Titerno, che il Comitato nazionale Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio ha ritenuto idoneo come presupposto per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, e quindi per il via libera agli interventi previsti.