Emergenza Coronavirus – Raia (Pd): “Stamattina cominceranno le terapie con il farmaco sperimentale all’ospedale di Boscotrecase”

“Ho richiesto al direttore generale dell’Asl Na 3 Sud di attivare una linea telefonica diretta dedicata ai familiari dei pazienti in rianimazione ricoverati presso il Covid di Boscotrecase”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale del PD Loredana Raia.

“Ricevo continue telefonate da persone preoccupate per i propri congiunti, continua la consigliera, una preoccupazione che diventa ancora più pesante per l’impossibilità di potersi recare personalmente a colloquio con i medici. Credo sia doveroso organizzare questo servizio per fornire notizie ai familiari sullo stato di salute dei propri cari.

Intanto stamattina cominceranno le terapie con farmaco Tocilizumab da somministrare sottocute presso il Covid di Boscotrecase, precisa la Raia. Dopo la notizia dei due pazienti estubati ieri al Cotugno, trattati proprio con la cura sperimentale, cresce la speranza di poter guarire dalle complicanze del virus e anche nei casi più critici.

Non saranno mai abbastanza i GRAZIE a tutti operatori sanitari che senza sosta combattono per salvare vite umane. Ricordiamocelo tutti anche e soprattutto quando questo inferno sarà terminato.

E allora diamo una mano a questi nostri eroi, conclude la consigliera.