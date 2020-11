Emergenza Coronavirus – Prorogate le misure su scuole e mobilità in Campania, ecco la nuova ordinanza di De Luca

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato l’ordinanza n. 89 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Vengono confermate, in relazione al nuovo DPCM, le misure adottate nelle settimane scorse sull’attività scolastica e sulla mobilità.

– L’Ordinanza dispone la conferma dal 6 novembre 2020 al 14 novembre 2020, della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell’Infanzia alle Superiori.

– Vengono confermati, inoltre, il blocco della mobilità interprovinciale già vigente, e la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 in cui è consentita la pratica dello jogging.

Scarica l’ordinanza 👇

https://bit.ly/3lfJpXD