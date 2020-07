Emergenza Coronavirus – Prorogata fino al 7 luglio la zona rossa a Mondragone

Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’ordinanza n. 58 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Si dispone che alla scadenza di oggi della precedente ordinanza (n. 57), tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell’area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone, saranno prorogate ulteriormente, fino al 7 luglio prossimo.​

Scarica l’ordinanza:

Ordinanza n. 58 del 30/06/2020