Emergenza Coronavirus – Parte il piano “Scuola Sicura” in Campania, tamponi per docenti e personale in vista degli esami di Stato

Parte il piano “Scuola Sicura” della Regione Campania: da questa mattina, il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone, su base volontaria, presso i checkpoint territoriali delle cinque province campane.

È la prima parte del piano di screening che coinvolgerà tutto il mondo della scuola della nostra regione.

L’attività scolastica riparte in maniera controllata e sicura.