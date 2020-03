Emergenza Coronavirus – Nuova ordinanza del Governo: stop agli spostamenti tra Comuni diversi

Dopo la chiusura di fabbriche ed uffici il governo ha emanato un’ordinanza – adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno – con la quale vieta a tutte le persone fisiche spostamenti o trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.