Emergenza Coronavirus – I medici specializzandi potranno vaccinare: via alla procedura online per l’adesione in Campania

Si comunica che da oggi e fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità dei medici specializzandi della Campania, sin dal primo anno di corso, per il Piano di somministrazione vaccini anti Sars-Cov 2.

Il link per le adesioni è:

https://personalessr.regione.campania.it/pages/main/index.php