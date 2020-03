Emergenza coronavirus, Gori, riorganizzazione servizio sportelli. Con ” My Gori” possibili le operazioni

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, GORI informa che il servizio erogato presso i punti di contatto è stato riorganizzato assicurando l’apertura, con accesso regolamentato ai soli clienti serviti, degli sportelli al pubblico di TORRE DEL GRECO (via Monsignor Felice Romano, 7) e NOCERA INFERIORE (Via Napoli, 55), dove si potranno espletare esclusivamente le pratiche relative a NUOVA ATTIVAZIONE e DISDETTA DELLA FORNITURA IDRICA. Tali sportelli saranno regolarmente aperti dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Resteranno invece chiusi al pubblico, fino al prossimo 3 aprile, gli sportelli di POMIGLIANO D’ARCO, CASTELLAMMARE DI STABIA, PIANO DI SORRENTO e ANACAPRI.

Per ridurre al minimo i disagi, GORI ha poi attivato presso tutti gli sportelli un nuovo servizio per l’esecuzione di pratiche commerciali: in prossimità dell’accesso di ogni sportello sarà possibile prelevare e compilare un modulo di richiesta di contatto telefonico, da depositare poi in un apposito contenitore chiuso. Il personale GORI provvederà poi a contattare direttamente il cliente per la lavorazione delle pratiche.

Al fine di evitare assembramenti presso gli sportelli, si continua a chiedere a tutti la massima collaborazione, privilegiando l’utilizzo dei canali digitali e telefonici.

Registrandosi all’area clienti myGORI del sito www.goriacqua.com sarà possibile effettuare tutte le operazioni di sportello comodamente da casa e in pochi click.

Inoltre, a disposizione degli utenti vi è il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.