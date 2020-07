Emergenza Coronavirus – Garantito l’accesso dell’UE a farmaco per la cura del COVID-19 grazie alla Commissione europea

Ieri la Commissione europea ha firmato un contratto con l’azienda farmaceutica Gilead per garantire l’approvvigionamento di dosi di trattamento di Veklury, il nome commerciale del remdesivir. Veklury è il primo medicinale ad essere stato autorizzato a livello dell’UE per la cura della COVID-19. A partire dagli inizi di agosto, partite di Veklury saranno messe a disposizione degli Stati membri e del Regno Unito con il coordinamento e il sostegno della Commissione allo scopo di soddisfare le esigenze immediate.

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Nelle ultime settimane la Commissione ha lavorato instancabilmente con Gilead per raggiungere un accordo atto a garantire la consegna nell’UE di scorte del primo medicinale autorizzato per la cura della COVID-19. Ieri, a meno di un mese dall’autorizzazione del remdesivir, è stato firmato un contratto che consentirà l’approvvigionamento del medicinale per migliaia di pazienti a partire da inizio agosto. La Commissione non si risparmia e fa tutto quanto in suo potere per garantire l’accesso a cure sicure ed efficienti, e sostiene lo sviluppo di vaccini contro il coronavirus. L’accordo di ieri è un altro importante passo avanti nella nostra lotta per sconfiggere questa malattia.”

Lo strumento per il sostegno di emergenza della Commissione finanzierà il contratto, che vale 63 milioni di €. Si garantirà così il trattamento per circa 30 000 pazienti che presentino sintomi gravi di COVID-19. In questo modo si contribuirà a soddisfare le esigenze nei prossimi mesi, garantendo un’equa distribuzione a livello dell’UE sulla base di un criterio di ripartizione e tenendo conto del parere del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

La Commissione sta inoltre preparando un appalto congiunto per ulteriori forniture del medicinale, che dovrebbero soddisfare ulteriori esigenze e l’approvvigionamento a partire dal mese di ottobre.

Contesto

Il remdesivir è il primo trattamento ad aver ricevuto, il 3 luglio scorso, un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata. Tale autorizzazione facilita l’accesso precoce ai medicinali in situazioni di emergenza sanitaria pubblica, come nel caso dell’attuale pandemia.

Il remdesivir è un medicinale contro la COVID-19 per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni affetti da polmonite e che necessitano di ossigeno supplementare. La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è stata presentata all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) l’8 giugno scorso. Gli Stati membri hanno approvato la raccomandazione dell’Agenzia in sede di comitato permanente per i medicinali per uso umano.

Pur essendo autorizzato nell’UE, il medicinale continua a essere oggetto di monitoraggio al fine di garantirne la sicurezza. Tra le condizioni da soddisfare per poter passare dall’immissione in commercio condizionata all’immissione in commercio incondizionata, Gilead è anche tenuta a presentare all’EMA, entro il dicembre 2020, le relazioni finali sugli studi condotti sul remdesivir. Ulteriori dati sull’efficacia e sulla sicurezza del medicinale dovrebbero essere presentati entro l’agosto 2020 al fine di completare l’iter.