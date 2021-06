Emergenza Coronavirus – Domenica 6 giugno Open Day Astrazeneca dell’Asl Napoli 3 Sud

ASTRA DAY

DOMENICA 6 GIUGNO 2021

dalle 08:00 alle ore 20:00

Per i cittadini dell’Asl Napoli 3 Sud

dai 18 a 79 anni con prenotazione.

al link

https://opendayvaccini.soresa.it/

la piattaforma per la prenotazione si aprirà giovedí 3 giugno alle ore 17:00

Il vaccino utilizzato sarà Vaxzevria di ASTRAZENECA.

I residenti sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud saranno convocati presso i vari centri vaccinali aperti per l’evento per ordine di iscrizione tramite sms.

Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: codice fiscale, numero tessera sanitaria, indirizzo e-mail, numero di cellulare.

Per approfondimenti vai alla pagina:

http://www.aslnapoli3sud.it/sitoweb/jportal/JPDocumento.do?id=2099&rev=0