Emergenza Coronavirus- De Pascale: “Niente panico e seguiamo le raccomandazioni di igiene previste dal governo”

Il Presidente del Comitato dei Volontari di Protezione Civile per la Campania, il Consigliere Regionale Gen. Carmine De Pascale, è intervenuto sul rischio di diffusione del Coronavirus. “Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus – dichiara De Pascale- è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti ad osservare alcune norme igieniche. Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 marzo, sono state individuate le raccomandazioni, che vi esorto a seguire, che mirano ad evitare la propagazione del COVID-19.”

“E’ una situazione che sta condizionando il vivere quotidiano di tutti gli italiani in questi giorni, ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Seguire queste norme di igiene sanitaria- conclude De Pascale- è il primo passo per fermare il virus.”

Di seguito le raccomandazioni richiamate dal Generale De Pascale

1. Lavarsi spesso le mani.

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3. Evitare abbracci e strette di mano.

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva.

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.