Emergenza Coronavirus – De Luca: “Il governo chiarisca sull’utilizzabilità del vaccino AstraZeneca”

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca:

“È urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino. Invitiamo il Governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni.

Questa situazione rende ancora più urgente un pronunciamento dell’autorità di controllo Aifa sul vaccino Sputnik. È interesse dell’Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità verso il Paese”.

**************

– Si chiarisce inoltre che da oggi non è più in vigore l’ordinanza in tema di attività mercatali, parchi, lungomare. Pertanto restano in vigore le disposizioni dell’ultimo decreto del Governo in relazione alla “zona rossa”.