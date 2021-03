Emergenza Coronavirus – De Luca: “Grazie a tutti i medici e al personale sanitario in prima linea”

Dichiarazione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

“Desidero ancora una volta ringraziare tutti i medici e tutto il personale sanitario in prima linea in queste settimane sul fronte dell’emergenza Covid. Ancor di più il nostro pensiero va a quanti hanno pagato un prezzo altissimo, vittime del virus.

Ho incontrato anche una delegazione di familiari di medici di famiglia deceduti durante la pandemia in Campania.

Pur comprendendo le diverse situazioni dal punto di vista lavorativo e contrattuale dei medici ospedalieri e dei medici di medicina generale, per ragioni umanitarie è opportuno e giusto tutelare le famiglie di tutti i medici deceduti nell’ambito delle attività anti Covid nella nostra regione. Per questo raccogliamo il loro appello e segnaleremo tale situazione ai ministeri della Salute e del Lavoro, come all’Inps, perché venga riconosciuto il loro impegno”.