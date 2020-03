Emergenza Coronavirus – Conte: “Chiudiamo nell’intero territorio nazionale le attività non strettamente necessarie”

Di seguito, i passaggi più significativi del messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

“Fin da subito ho scelto la via della trasparenza. Non ho mai voluto minimizzare la crisi che il nostro Paese sta vivendo, la più difficile dal Dopoguerra. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza e fiducia, non abbiamo alternative. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è minimo se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri cittadini, come medici, infermieri, forze dell’ordine, farmacisti, autotrasportatori, volontari di protezione civile, commessi o dipendenti di uffici di pubblica utilità, che mettono a rischio la propria vita per compiere un atto d’amore per l’Italia intera.

“La decisone del Governo è di chiudere nell’intero territorio nazionale tutte quelle attività che non siano strettamente necessarie a garantirci beni e servizi essenziali. In accordo con i sindacati e con le associazioni di categoria per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità. Quelli che sono più necessari in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti i supermercati, i generi alimentari e di prima necessità, senza restrizioni di orari e di giorni di apertura; farmacie e parafarmacie, servizi bancari, servizi postali, trasporti e assicurativi.

“Saranno inoltre consentiti i lavori in modalità smart working e solo le attività produttive comunque rilevanti per la produzione nazionale. Decisioni non facili ma necessarie per poter contenere quanto più possibile la diffusione della malattia.

“Lo Stato c’è, lo Stato è qui. Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena, a protezione del bene più importante: la vita.

“Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze. Non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo.”