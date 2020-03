Emergenza Coronavirus – Chiusi i parchi, attività motoria all’aperto solo in prossimità della propria abitazione: ecco l’ordinanza del Ministero della Salute

Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate questa sera con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “È necessario fare ancora di più per contenere il contagio – ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia”.

Di seguito le misure stabilite nell’ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo: