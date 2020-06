Emergenza Coronavirus Campania – Mascherine all’aperto fino al 21 giugno, ecco l’ordinanza su sale giochi, teatri e discoteche

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato l’ordinanza n. 56 del 12/06/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza, in sintesi, prevede:

– riapertura sale gioco, sale bingo, sale scommesse

– riapertura discoteche per ascolto musica, consumazioni al bar e ristorazione. Ancora escluso il ballo.

– aggiornamento linee guida per gli spettacoli al chiuso e all’aperto (oltre mille spettatori all’aperto, oltre 200 al chiuso compatibilmente con la capienza delle sale).

– Viene dato mandato alle Aziende Sanitarie, fermo restando il divieto di assembramento, di regolamentare in sicurezza l’accesso nei reparti di familiari, accompagnatori e visitatori.

– Si conferma l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto fino al 21 giugno 2020.

Scarica il testo dell’ordinanza e gli allegati:

https://bit.ly/2AY5DLj

https://bit.ly/2zwgw6O

https://bit.ly/3e3URC4

https://bit.ly/2XWVA2g

https://bit.ly/2Akys4N