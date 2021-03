Emergenza Coronavirus – Bollettino vaccinazioni: ecco la situazione aggiornata in Campania

Si comunica che da oggi saranno pubblicate informazioni quotidiane e settimanali con gli aggiornamenti dei dati reali della campagna di vaccinazioni in Campania, anche per far fronte a disfunzioni registrate negli ultimi giorni sulle piattaforme nazionali. Sarà uno strumento ulteriore, nel segno della trasparenza, a disposizione del sistema informativo.

È opportuno segnalare due dati, che hanno un peso enorme nella campagna di vaccinazioni della Campania.

1) La Campania ha 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni anche con 1,5 milioni di abitanti in meno. Dunque, i risultati raggiunti, alla luce di questo dato, sono ancora più straordinari.

2) Ad oggi, la Campania ha ricevuto 200.000 vaccini in meno dal Commissariato di Governo: è una sperequazione dannosa che la Campania ha chiesto di sanare entro il mese di aprile.