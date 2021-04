Emergenza Coronavirus – Bollettini vaccini, le precisazioni della Regione Campania

In relazione ad alcune notizie riportate anche a livello nazionale, e quindi alle comunicazioni fornite dal sito del Governo all’interno del Report Vaccini, si precisa che, nella voce “Altro” la struttura del Commissario fa ricadere le somministrazioni per le categorie: 70-79, fragili, disabili, caregiver, personale esterno delle strutture sanitarie e alcune sottocategorie delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda la Campania, rispetto al dato di oggi fornito dal Governo delle ore 13.03 (che per la nostra regione riporta alla voce “Altro” 319.911 somministrazioni) questo il riparto, approssimato per difetto: circa 130.000 dosi della fascia 70-79 anni; circa 60.000 riferite ai fragili (esclusi gli over 70); circa 15.000 somministrazioni ai disabili; circa 19.000 ai caregiver e circa 90.000 al personale esterno alle strutture sanitarie.

Ogni giorno la Regione emette un bollettino aggiornato alle ore 12 sull’andamento delle vaccinazioni, dove sono riportati i dettagli della campagna vaccinale della Campania.