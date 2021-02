Emergenza Coronavirus – Approvazione d’emergenza dell’Oms per il vaccino di Astrazeneca

L’Oms ha dato l’approvazione d’emergenza per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Si tratta di un passaggio molto importante, che apre la strada alla distribuzione di centinaia di milioni di dosi ai paesi più poveri, non in grado di determinare in autonomia l’efficacia di un vaccino. Lo ha reso noto l’agenzia delle Nazioni Unite in un comunicato stampa.