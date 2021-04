Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 907.125 somministrazioni

NB. In riferimento alla tabella dell’immagine, si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia, dunque, in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni.