Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 2.679.462 somministrazioni

È attiva da oggi la piattaforma online della Regione Campania per l’aggiornamento in tempo reale dei dati delle vaccinazioni.

La nuova schermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione sia in relazione alle somministrazioni anche per categorie.