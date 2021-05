Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 2.161.604 somministrazioni

COVID-19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 10 MAGGIO 2021 (ORE 12)

Nel grafico in foto, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 10 maggio 2021.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.567.007 cittadini. Di questi 594.597 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.161.604.