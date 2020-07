Elezioni regionali Campania – Si vota il 20 e 21 settembre

Con decreto presidenziale n. 97 del 20 luglio 2020 sono stati convocati per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.

L’orario di votazione è stabilito nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Con decreto presidenziale n. 98 del 20 luglio 2020 è stata, inoltre, approvata la ripartizione dei seggi del Consiglio Regionale alle singole circoscrizioni.