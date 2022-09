Elezioni collegio Torre del Greco, senatore Ruotolo: ‘Ringrazio i 32.491 elettori che hanno scelto di votarmi. Complimenti al neo deputato Amato’

“Il ringraziamento va ai 32.491 elettori che hanno scelto di votarmi, dando fiducia alla nostra proposta basata su lotta alle mafie, giustizia sociale e sviluppo del territorio. Purtroppo quei voti non sono stati sufficienti per essere eletto, risentendo delle difficoltà sperimentate in generale dalla coalizione di centrosinistra. Anche nel mio collegio, come in tutti i sette collegi uninominali della Circoscrizione Campania 1, il seggio va al Movimento 5 Stelle. Faccio perciò i miei complimenti a Gaetano Amato, certo che saprà rappresentare al meglio le istanze del territorio. Voglio ringraziare tutta la coalizione del campo democratico e progressista impegnata con me in questa difficile campagna elettorale. È stato un onore rappresentare il centro sinistra. Ci sarà tempo per le valutazioni politiche, ma è evidente che in ordine sparso contro la destra si perde. Bisognerà ripartire da questo dato. Ho sempre pensato alla necessità di costruire un campo largo e penso che sin da oggi dovremo lavorare a ricostruire le condizioni di dialogo tra quelle che sono oggi in parlamento le forze di opposizione e domani dovranno far parte dello schieramento che si candiderà a governare il Paese. Io mi batterò per questo. Io ci sono e ci sarò”. È quanto scrive, il senatore Sandro Ruotolo, sul proprio profilo Facebook.