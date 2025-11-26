Educational Goal Festival: a Salerno il primo appuntamento sulla sostenibilità

Comunicato Stampa

Da oggi a Salerno e fino al 29/11 in 50 località in tutta Italia Educational Goal Festival, il primo appuntamento nazionale sull’Educazione alla Sostenibilità.

Il 70% degli studenti è consapevole dei temi della sostenibilità, contro il 30% degli adulti.

Ad A2A il premio per il miglior progetto di educazione per le scuole.

Roma, 25 novembre 2025 – Si terrà domani a Salerno, nel Palazzo Comunale dalle 9.30 alle 18.30, l’evento clou di Educational Goal Festival (EGF), il primo appuntamento nazionale sull’educazione alla sostenibilità patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (qui il programma di Salerno https://www.festivaleducationalgoal.it/festival-live/). Il Festival aperto ieri a Roma da un ampio confronto tra esponenti delle istituzioni, dell’istruzione, delle ong e delle imprese, proseguirà fino al 29/11 in 50 località italiane nelle quali scuole, comuni, associazioni hanno aderito all’iniziativa organizzando laboratori, spettacoli, dibattiti.

Antonio Garofano e Massimiliano Pontillo, rispettivamente Presidente e Portavoce di Educational Goal Festival, illustrando il programma e gli obiettivi del Festival hanno sottolineato come EGF “è un’occasione per portare il tema dell’educazione, delle formazioni, della cultura della sostenibilità nelle piazze, nelle scuole, nelle comunità, per trasformare il pensiero e i saperi in partecipazione e la partecipazione in un cambiamento concreto, in un cambiamento sociale. Sulla sostenibilità l’Italia e l’Europa devono accelerare per recuperare terreno rispetto a realtà come la Cina e altri paesi emergenti che pur tra contraddizioni hanno da tempo espresso una visione, ad esempio sulla mobilità elettrica, e la stanno seguendo con forza”.

Nel corso della presentazione, avvenuta nella sede dell’Università della Pace (ONU) e moderata dal direttore editoriale di Askanews Paolo Mazzanti, il Direttore scientifico di ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, ha ricordato i risultati di recenti ricerche secondo cui il 70% degli studenti è oggi consapevole dei temi della sostenibilità, come per altro dimostrano anche le ampie partecipazioni ai Friday for Future, mentre è ancora molto scarsa la sensibilità da parte degli adulti, tra i quali solo circa il 30% è a conoscenza e sensibile al tema.

L’ex Ministro dell’Istruzione e docente di Economia Lorenzo Fioramonti ha sottolineato come un ruolo decisivo nella consapevolezza dei giovani sia stata l’introduzione nel 2019 dell’educazione civica nei programmi scolastici di ogni grado come materia multidisciplinare. “La nuova educazione civica – ha detto – si basa sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica come pilastro di un nuovo modello di cittadinanza; la sostenibilità diventa quindi un concetto trasversale che permea il modo in cui i giovani concepiscono il loro ruolo civico, ma anche la loro vocazione imprenditoriale e professionale”.

Il Direttore della Comunicazione del Ministero dell’Ambiente, Domenico Repetto, ha ricordato che “con i fondi dell’iniziativa Plasticfree il Ministero è riuscito a finanziare 300 progetti di educazione ambientale in tutta Italia. In tale contesto, abbiamo puntato ad allargare la sensibilizzazione a tutti, a cominciare dagli adulti. Per questo con i fondi del Pnrr abbiamo attivato la piattaforma Cultura e consapevolezza, che si rivolge ai cittadini di ogni età, con una chiamata diretta all’azione per l’ambiente e sulla quale sono disponibili centinaia di progetti multimediali che spiegano e aiutano a prendersi cura dello spazio quotidiano in cui si vive, per fare la differenza”.

Sempre nel corso della Conference di apertura, durante la quale tra gli altri sono intervenute anche Patrizia Lombardi, della Rete delle Università per la Sostenibilità, Maria Chiara Pettenati di Indire e suor Paola Arosio, dell’Istituto Santa Giovanna Antida Thouret, è stato assegnato ad A2A il premio al miglior progetto di educazione ambientale proposto dalle aziende per le scuole. Il progetto, selezionato tra i 25 pervenuti passati al vaglio del Comitato tecnico scientifico di EGF, è stato valutato il migliore sulla base di cinque criteri di giudizio: originalità, rispondenza ai criteri SDGs dell’Agenda ONU 2030, per la numerosità degli studenti coinvolti e per il grado di replicabilità del progetto e per l’efficacia dell’azione educativa. A ritirare il premio per conto della multiutility milanese Elena Tondini, Head of Brand Strategy, Communication and Media Planning di A2A.

Salerno per un giorno capitale italiana dell’educazione alla sostenibilità

Domani Salerno sarà per un giorno capitale italiana dell’educazione alla sostenibilità. Negli spazi del Comune, sostenitore ufficiale della manifestazione, si terranno talk e laboratori esperienziali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti. Previsti talk con enti pubblici, imprese, associazioni e altri stakeholders con panel dedicati all’educazione alla sostenibilità, alla comunicazione e approfondimenti sul greenwashing (con l’importante contributo al riguardo dell’Università degli Studi di Salerno); inoltre sull’educazione all’intelligenza artificiale, alla circolarità e alla finanza sostenibile, ai beni comuni e alla lotta allo spreco.

Educational Goal Festival ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, UNESCO Italia, INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, CONAI, il Consorzio nazionale Imballaggi, FERPI, Federazione Italiana Relazioni Pubbliche, Università degli Studi di Salerno, Regione Campania. E inoltre la partnership di ANCI Campania, Salerno Pulita, GORI, Confindustria Campania, Ordine dei Commercialisti di Salerno.

