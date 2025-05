Torre del Greco – ‘Economia, Professioni e Storie di mare in Campania’, incontro all’Istituto Degni

Giovedì 29 maggio alle ore 10, presso l’Istituto Francesco Degni, si terrà un incontro per discutere su ‘Economia, Professioni e Storie di mare in Campania’. Interverranno la dirigente Benedetta Rostan e il sindaco Luigi Mennella per i saluti istituzionali, Vincenzo Aucella presidente di Assocoral, Federico Lomolino della Regione Campania, Caterina Ascione del Museo Ascione di Napoli, Lina De Luca del Museo della Marineria di Torre del Greco, Antonio Troiano del Museo del Mare di Napoli, Raffaella Salvemini del Museo Civico di Procida, Maria Saletta Lombardi del Museo del Mare di Procida e Luigi Telese e Gianni Vuoso del Museo Etnografico del Mare Isola di Ischia.

Seguirà all’incontro una visita guidata al Museo del Corallo a cura dell’Istituto Degni.