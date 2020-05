Eav – Emergenza Coronavirus: rimborsi abbonamenti, in allestimento la piattaforma online per le richieste

Il Decreto Legge 19 Maggio 2020 n.34 ha stabilito la possibilità di “rimborso” per i pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, in caso di mancato utilizzo del titolo di viaggio, compreso l’abbonamento, a seguito delle misure di contenimento per l’emergenza coronavirus.

L’EAV, insieme al Consorzio UnicoCampania, sta approntando la procedura per la richiesta di tale rimborso che potrà essere presentata online attraverso la piattaforma presente sul sito www.eavsrl.it e sul sito www.unicocampania.it.