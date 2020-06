Eav – Attiva la procedura per il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown

Da oggi è possibile procedere alla registrazione sulla piattaforma www.abbonamentiunicocampania.it per chiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il periodo di lockdown.

Tutte le informazioni sono disponibili da oggi sul sito del Consorzio.

Accedendo con le proprie credenziali comparirà l’opzione per la richiesta di rimborso.