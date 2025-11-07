Dubai – 900 euro per una tazza di caffè, l’espresso più costoso al mondo

Un locale di Dubai offre ora il caffè più costoso del mondo, a quasi 1.000 dollari a tazza, ovvero circa 900 euro. Questo espresso è preparato con chicchi panamensi venduti a prezzi esorbitanti. Situato in una zona industriale diventata un punto di riferimento per gli amanti del caffè, Julith prevede di servire, a partire da sabato, “circa 400 tazze” di questa preziosa bevanda, afferma il suo co-fondatore, Serkan Sağsöz. Dalla filtrazione, effettuata con un metodo che garantisce un’estrazione ottimale dei sapori, alla degustazione, passando per le descrizioni dettagliate, l’esperienza può essere vissuta nella sala da pranzo o nella privacy di uno spazio privato. Venduto a 3.600 dirham, ovvero circa cento dollari a sorso, il drink rivela aromi floreali e fruttati che ricordano il tè.” Ci sono note di fiori bianchi come il gelsomino, aromi di agrumi come l’arancia e il bergamotto e un pizzico di albicocca e pesca “, descrive Serkan Sağsöz. che ha gestito un bar per sette anni nel suo paese, la Turchia, prima di aprire Julith lo scorso agosto. Tempio del lusso, il ricco emirato del Golfo è noto per i suoi progetti stravaganti, dalla torre più alta del mondo agli hotel lussuosi e alle isole artificiali. A settembre, l’emirato era già entrato nel Guinness dei primati per la tazza di caffè più costosa del mondo, offerta dalla catena Roasters per 2.500 dirham (circa 680 dollari). Questo nuovo record ha suscitato alcune reazioni, senza però sorprendere nessuno in una città abituata ai milionari. In una dichiarazione, l’azienda afferma di aver pagato il prezzo più alto mai offerto per un caffè in un’asta a Panama. Venti chili di questi preziosi cereali furono venduti per circa 2,2 milioni di dirham, ovvero 604.000 dollari, in seguito a una “vera e propria battaglia” che vide 549 offerte. “L’asta è durata 13 ore. Il caffè, denominato “Nido 7 Geisha” , proviene dalle piantagioni “Hacienda La Esmeralda” , situate nei pressi del vulcano Barú, il punto più alto di Panama. Secondo gli organizzatori, ha ottenuto un punteggio di 98 su 100, un punteggio record nel concorso di riferimento “Best of Panama”.Julith afferma di aver ricevuto da allora numerose richieste da acquirenti asiatici e appassionati di caffè emiratini, tra cui collezionisti di chicchi di caffè. Ma, a parte una piccola somma riservata alla famiglia regnante di Dubai, l’establishment afferma di non voler condividere il suo tesoro. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, solo un’altra esperienza per persone ricche di cui vantarsi.