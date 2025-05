Distretto Sarnese-Vesuviano: in arrivo 25 milioni di euro per nuovi interventi sulle reti fognarie nel nolano

Distretto Sarnese-Vesuviano- 25 milioni di euro dalla Regione Campania per nuovi interventi di completamento e distrettualizzazione delle reti fognarie in area nolana

Nuova tranche di interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e comprensoriali nei comuni dell’Area Nolana, finanziati con 25 milioni di euro dalla Regione Campania nell’ambito del PR FESR 2021/2027. Tra gli obiettivi: migliorare il drenaggio delle acque meteoriche, lo smaltimento delle acque reflue urbane e contrastare il fenomeno degli allagamenti.

Con la delibera di giunta regionale n.278 del 21 maggio 2025, è stato approvato un nuovo importante programma di interventi che assegna complessivamente, all’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano e al gestore Gori, 36.129.043,27 milioni di euro per opere alle reti idriche e fognarie, di cui 25 milioni di euro per il macro-progetto avviato nel 2023 e dedicato ai comuni dell’Area Nolana. Migliorare il drenaggio delle acque meteoriche, lo smaltimento delle acque reflue urbane e contrastare il fenomeno degli allagamenti: sono questi gli obiettivi su cui stanno lavorando Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania, nell’ambito di una progettualità partecipata e condivisa che punta a rendere sempre più efficace ed efficiente il servizio idrico integrato nel distretto Sarnese-Vesuviano. In particolare, il programma dedicato all’Area Nolana è partito nel 2023 ed è stato finanziato, in prima battuta, con 10 mln di euro provenienti da fondi PNRR, regionali e in parte coperti anche dalla tariffa. Ora, grazie alle nuove risorse stanziate, Gori si prepara – sotto il coordinamento dell’Ente Idrico Campano – alla realizzazione del secondo lotto funzionale, che coinvolgerà tutti i comuni del comprensorio depurativo afferenti al depuratore di Area Nolana (Boscofangone).

“Questi nuovi finanziamenti rappresentano un ulteriore e concreto passo in avanti nel percorso di riqualificazione e rilancio del nostro territorio. Sono il segno tangibile della nostra capacità di intercettare risorse strategiche e rispondere in modo puntuale ed equo alle esigenze di un’area vasta ed eterogenea, che presenta criticità differenti ma merita pari dignità. Gli interventi previsti sono il risultato di una sinergia efficace tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori. Desidero ringraziare il Presidente Vincenzo De Luca e il Vicepresidente Fulvio Bonavitacola per la sensibilità e l’attenzione riservate al nostro distretto. Un ringraziamento particolare va anche al Consigliere regionale Massimiliano Manfredi, Vicepresidente della Commissione Ambiente, per il suo costante impegno e supporto nel promuovere politiche ambientali sostenibili e nel facilitare l’ottenimento di risorse fondamentali. La sua dedizione è stata determinante per il successo di questa iniziativa” sottolinea Raffaele Coppola, Coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano.

“Questo programma rappresenta un risultato importante per la Campania e per l’Ente Idrico. Abbiamo lavorato per garantire un’equa distribuzione delle risorse, premiando la progettualità e intervenendo in maniera mirata nei territori rimasti esclusi da precedenti finanziamenti nazionali. Il principio di perequazione non è solo un criterio tecnico, ma una scelta di giustizia istituzionale che rafforza la coesione e l’efficacia dell’azione pubblica a beneficio di tutti i cittadini campani” dichiara il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.