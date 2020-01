Diritto all’abitazione: lunedì una manifestazione di protesta a Napoli

COMUNICATO STAMPA

Una mobilitazione di massa per gridare la difesa e la garanzia di uno dei diritti più importanti per ogni cittadino: il diritto all’ abitazione.

Così il coordinamento regionale Campania dell’ Unione delle Associazioni in difesa del Diritto alla Casa e dei Diritti dell’ Uomo – Regnum Siciliae – con pubblica nota comunica che è indetta una manifestazione autorizzata di protesta, lunedì 20 gennaio dalle ore 9.00, con partenza da Piazza Garibaldi a Napoli.

Nello specifico – spiega il coordinamento regionale – la mobilitazione assumerà la forma di un corteo itinerante di protesta civile che giungerà sino alla sede del Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale, isole E7 ed F13.

Scopo dell’evento, si legge nella nota, é la tutela normativa di un dititto fondamentale per i cittadini in una realtà territoriale, quale quella campana, letteralmente martoriata da continue questioni di abusivismo edilizio, tra le maggiori in Italia, a cui da ultima si sono aggiunte anche le notorie realtà della Regione Sicilia.

Pertanto, quanti gravati dai provvedinenti di abbattimento o interessati al problema sempre più dilagante in Regione Campania, la stessa che ha registrato, appena qualche mese fa, una ulteriore drammatica pagina nella sola provincia di Napoli, potranno partecipare unirsi al corteo per far sentire la propria voce innanzi alle massime autorità ammimistrative regionali.