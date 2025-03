DifferenziAmo Ercolano, al via call center comunale e pagine social dedicate ai cittadini per aiutarli in un corretto riciclo e conferimento dei rifiuti

Il Comune di Ercolano rafforza il proprio impegno per una corretta gestione dei rifiuti e per migliorare il servizio di raccolta differenziata. I cittadini potranno contare su un call center dedicato 081 7881298, attivo ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,30, per ricevere tutte le informazioni necessarie sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle modalità di raccolta. Inoltre, sono state attivate nuove pagine social ufficiali “DifferenziAmo Ercolano” in cui verranno pubblicati aggiornamenti e indicazioni utili, dove i cittadini potranno interagire direttamente per ottenere risposte e chiarimenti.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha dichiarato: “Mantenere un dialogo costante con i cittadini è fondamentale per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Il Comune deve essere al fianco dei cittadini per supportarli e aiutarli nel corretto conferimento dei rifiuti. Una città pulita è un segnale di civiltà e progresso: ognuno di noi deve fare la propria parte per garantire un ambiente più decoroso e vivibile.”

Parallelamente, l’amministrazione comunale avvierà una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’assessore, Nunzio Spina, ha sottolineato: “Purtroppo ancora troppe persone, spesso provenienti da fuori comune, continuano a lasciare i loro rifiuti agli angoli delle strade. Le telecamere di videosorveglianza ci hanno permesso di individuare e sanzionare diversi trasgressori, ma vogliamo puntare alla sensibilizzazione: il cambiamento parte da noi. Solo con il rispetto delle regole possiamo avere una città più pulita e decorosa.”

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione per migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire alla tutela del decoro urbano.