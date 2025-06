Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari Esteri di Italia e Germania

Italia e Germania ritengono che, nel contesto attuale, un partenariato forte e strategico sia sempre più importante. Fondato su relazioni bilaterali ampie e profonde, che comprendono anche i settori del commercio, dell’industria, della scienza, della cultura e della società civile, esso contribuisce al nostro obiettivo comune di un’Europa forte e sovrana. In qualità di membri fondatori dell’Unione Europea, riaffermiamo il nostro impegno condiviso a rafforzare la capacità dell’Europa di rispondere alle attuali sfide globali, in uno spirito di unità e responsabilità, affinché un’Europa forte e competitiva possa tornare ad essere motore di crescita economica e prosperità, nonché garante affidabile della sicurezza a livello globale.

Sottolineiamo l’importanza di una più stretta cooperazione in materia di sicurezza e difesa europea, rafforzando il pilastro europeo della NATO, superando gli ostacoli a un’effettiva complementarità e promuovendo ulteriormente la cooperazione industriale con i nostri storici alleati. Ci impegniamo ad intensificare il coordinamento sulle sfide strategiche, incluse le minacce ibride e la resilienza informatica. Ci impegniamo a coordinare le rispettive posizioni nelle discussioni in corso a livello UE e ad esplorare la possibilità di avviare iniziative congiunte in tal senso.

Intendiamo contribuire attivamente al dibattito europeo sulla competitività e l’innovazione, promuovendo un quadro normativo favorevole alle imprese e riflettendo insieme su come mobilitare investimenti privati e pubblici. Sosteniamo inoltre una politica commerciale europea aperta e ambiziosa volta ad ampliare la rete di accordi commerciali dell’UE, rafforzare il legame transatlantico e consolidare il sistema commerciale multilaterale basato su regole, parte essenziale della nostra strategia per perseguire crescita e sicurezza economica.

La gestione efficace dei flussi migratori rimane una priorità fondamentale. Dobbiamo assicurare la piena applicazione del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo, intensificando gli nostri sforzi congiunti con i Paesi partner, in particolare in Africa, per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e contrastare i trafficanti di esseri umani. Esploriamo inoltre soluzioni innovative per ridurre la migrazione irregolare, nel rispetto del diritto dell’UE e del diritto internazionale.

Preservare lo slancio dell’allargamento rappresenta un’altra priorità strategica per l’Unione Europea. Italia e Germania sostengono un processo di allargamento credibile e basato sul merito per tutti i Paesi candidati all’adesione. Allargamento e riforme interne dell’UE devono procedere di pari passo, per rendere l’Unione più forte e assicurarne la capacità di azione di fronte alla nuova realtà geopolitica e a sfide sempre più complesse.

A livello internazionale, riaffermiamo il nostro impegno a favore di un sistema fondato sul diritto internazionale, anche attraverso il nostro convinto sostegno alle Nazioni Unite. Dovremo coordinare i nostri sforzi in particolare per il ripristino della pace e della sicurezza in Europa, contro la guerra di aggressione russa in Ucraina, e in Medio Oriente. A questo proposito, riaffermiamo la dichiarazione congiunta odierna dei Ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e dell’Alto Rappresentante dell’UE.

Siamo inoltre determinati a rafforzare ulteriormente il rapporto con gli Stati Uniti, nella convinzione che il legame transatlantico rimanga fondamentale per la prosperità, la sicurezza e il progresso della comunità occidentale. Vogliamo concentrarci sulla promozione degli interessi comuni e europei nel mondo, compresi il Mediterraneo, l’Africa, l’Indo-Pacifico e l’America Latina, al fine di favorire partenariati orientati al futuro e reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di queste regioni.

A tal fine, e nel quadro del Piano d’Azione congiunto firmato nel 2023, abbiamo deciso di proseguire le nostre consultazioni “2+2” tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa e di svolgere regolarmente un Dialogo Strategico di Politica Estera su tutte le questioni europee e di politica estera. Continueranno inoltre a tenersi consultazioni regolari anche tra i nostri Ministeri e le rispettive Ambasciate, al fine di elaborare proposte concrete per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.