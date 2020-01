Demos a Napoli per incontrare cittadini e forze politiche e sociali

Per una politica concreta e solidale. Con questa mission, Demos, movimento politico guidato dall’On. Paolo Ciani e rappresentato in Campania dal Sen. Nello Formisano, ritorna a Napoli per incontrare i cittadini e le forze politiche e sociali locali. Oltre a Nello Formisano e Paolo Ciani, saranno presenti all’incontro l’Avvocato Dario Barbirotti già Consigliere Regionale 2010-2015, Roberta Gaeta (Operatrice Sociale ed ex Assessore al Comune di Napoli 2011-2018), Mario Giro, già Vice Ministro degli Esteri del Governo Gentiloni e Membro della Direzione Nazionale, Marco Rossi della Comunità di Sant’Egidio e Leo Annunziata Segretario Regionale del PD. L’incontro si terrà in Via Medina 40 (scala A III Piano), Venerdì 11 Gennaio 2020 alle ore 11,00.