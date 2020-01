Deiulemar – Una delegazione di obbligazionisti a Roma dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa

Continua senza sosta la battaglia degli obbligazionisti del crack Deiulemar. Una delegazione di risparmiatori truffati dall’ex colosso armatoriale torrese, accompagnata dall’onorevole pentastellato torrese Luigi Gallo, è stata ricevuta a Roma dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa per affrontare aspetti importanti della vicenda. Un incontro ritenuto positivo dagli obbligazionisti che hanno partecipato, finalizzato ancora una volta a tenere alta l’attenzione su un caso troppo spesso trascurato sia dalle istituzioni che a livello mediatico. Dopo il servizio del TG3 e quello della trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro stavolta la vicenda Deiulemar e tornata all’attenzione delle istituzioni, con l’obiettivo di continuare a far luce sul crack che ha mandato gambe all’aria 13mila famiglie e bruciato circa 800 milioni di euro. “La commissione d’inchiesta già istituita, non appena avrà il presidente, potrà indagare anche sulla vicenda delle società che truffano i risparmiatori come la Deiulemar”, ha sottolineato via social Luigi Gallo, ribadendo ancora una volta l’impegno preso con gli obbligazionisti. Nei prossimi giorni verranno resi noti i contenuti dell’incontro.