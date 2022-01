Deiulemar – Trust svizzeri: le precisazioni del comitato dei creditori sulla sentenza della Cassazione

COMUNICATO AI CREDITORI DEL 19/01/2022

Si informa che in data 10/01/2022 è stata depositata la Sentenza resa dalla Corte Suprema di Cassazione, I sez. Penale, sulla richiesta avanzata dalla Procura Generale con la quale è stata annullata l’ordinanza della Corte di Appello di Roma. Si ribadisce quanto già rappresentato nel comunicato pubblicato nel 22/09/2020 che l’eventuale trasferimento delle somme non sarebbe equivalso alla automatica “assegnazione” alla procedura e quindi ai creditori delle somme di denaro.

Allo stesso modo si chiarisce che il mancato trasferimento non equivale alla perdita di dette somme comunque oggetto di giudizi civili da parte della curatela del Fallimento SDF.

I Curatori Dcn