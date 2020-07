Deiulemar – Si sblocca il tesoretto dalla Svizzera

“Siamo lieti di comunicarVi che in data 20/07/2020 la Corte di Appello di Roma in relazione all’incidente di esecuzione per risolvere il contrasto tra motivazione e dispositivo riscontrato dalla Procura Elvetica nella sentenza a carico di Della Gatta + altri ha così disposto:

“Relativamente alla sentenza emessa da questa Corte nel procedimento n. 14498/2017 per quanto attiene alla conversione del sequestro preventivo in conservativo dichiara che il dispositivo prevale sulla motivazione, e conseguentemente integra quest’ultima come segue: a pag. 83 dopo le parole “…come richiesta della Pubblica accusa” devono essere aggiunte le parole” …nonché a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come da richiesta delle Parti civili costituite”. Questo il comunicato della curatela Deiulemar in merito alla questione dei capitali in Svizzera.