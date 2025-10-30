Deiulemar – Sentenza favorevole in primo grado contro UBI Banca: risarcimento da 18,5 milioni di euro

Ai creditori del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., I Curatori informano la massa creditoria di un significativo e positivo sviluppo nell’ambito dei giudizi intrapresi contro gli istituti bancari coinvolti nel dissesto finanziario della società.

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice dott.ssa VALENTINA VITULANO ha emesso in data 27/10/2025 una sentenza di primo grado che accoglie pienamente le istanze della Curatela nei confronti di UBI Banca S.p.A. e condanna quest’ultimo Istituto finanziario al risarcimento di Euro 18.500.000,00, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sui prossimi sviluppi.