Deiulemar – Seconda asta per i pastori dei falliti, incassati poco più di 200mila euro

La Curatela comunica che nella seconda asta della collezione di oggetti d’arte sono stati venduti n. 45 pezzi, per un prezzo di € 212.875, a fronte di un valore a base d’asta di € 195.725. Per alcuni dei pezzi restanti sono già pervenute offerte fuori asta, ma ogni decisione sul punto sarà sottoposta in via preventiva alle autorizzazioni previste dalla legge.