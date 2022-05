Deiulemar – Processo penale: ridotte le pene per gli armatori

Arriva la rimodulazione delle pene per gli armatori del crack Deiulemar. Come riportato da Il Mattino, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi per la seconda volta dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione della prima sentenza d’appello, ha ridotto fortemente le pene a carico dei fratelli Angelo, Pasquale e Micaela Della Gatta rideterminandole in cinque anni e nove mesi per Pasquale ed Angelo e in quattro anni e cinque mesi per Micaela. In primo grado i tre erano stati condannati a 17 anni dì reclusione, poi la pena fu parzialmente confermata in appello con una riduzione a 13 anni. L’altro imputato Giuseppe Lembo è morto durante il processo, mentre per Giovanna Iuliano la Corte dì Appello ha rinviato la decisione a novembre per legittimo impedimento, stralciando la relativa posizione.