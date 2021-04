Deiulemar – Prima asta per i pastori dei falliti, ricavati circa 1,1 milioni di euro

La Curatela comunica che, nella giornata di ieri, si è tenuta la prima asta per la vendita della nota collezione di pastori.

Sono stati venduti 151 pezzi, per un valore di stima complessivo di € 744.550, e per un prezzo totale di € 1.103.250, superiore quindi a quello di stima.

Ovviamente, a breve si procederà ad un’ulteriore vendita.